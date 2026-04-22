Директора компании-инвестора футбольного манежа в Перми требуют признать банкротом

Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю обратилась в краевой арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным индивидуального предпринимателя Данила Жвакина. Это следует из информации на сайте «Электронное правосудие». Общая сумма требований налоговой к господину Жвакину составляет 991,5 тыс. руб. Заявление оставлено без движения до 25 мая в связи с нарушениями в процедуре его подачи.

Данил Жвакин является директором инвестора футбольного манежа ООО «Звезда-2013», который вступил в процедуру банкротства в ноябре 2025 года.

Согласно картотеке суда, с исковыми требованиями в отношении ИП Данила Жвакина обратились несколько предпринимателей и компаний. Например, в начале этого года арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Химкомбинат “Синергия”» и взыскал с господина Жвакина более 10 млн руб. Сейчас ответчик оспаривает это решение в апелляционной инстанции. Общая сумма требований к ИП на сегодняшний момент составляет 49,7 млн руб.

В ноябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Звезда-2013» вступило в процедуру банкротства. Арбитражный суд признал обоснованным заявление Сбербанка о признании ООО несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Также в реестр кредиторов общества намерен войти ВТБ, который взыскивает с компании 215 млн руб. В залоге у банка находится имущество компании, в том числе построенный с привлечением бюджетных средств спорткомплекс на ул. Гайдара, 12б. Ранее ВТБ требовал обращения взыскания на заложенное имущество.

Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб.