«Триптих» Пуччини как точка пересечения традиций и молодых талантов

Три оперы за один вечер, визит ректора ГИТИСа и беспрецедентный кредит доверия молодым постановщикам. Премьера «Триптиха» Пуччини в театре «Шостакович Опера Балет» доказала: классика может звучать свежо, если за неё берутся амбициозные дебютанты под руководством опытных мастеров. О том, как профессиональная база выпускников ГИТИСа помогает им без раскачки входить в ритм академического театра, и почему этот эксперимент стал для Самары стратегическим — в нашем интервью с маэстро Евгением Хохловым.



Евгений Хохлов Фото: Анна Рубакова Владислав Лихачев, Григорий Заславский, Евгений Хохлов Фото: Анна Рубакова «Плащ». Луи — Иван Волков, Жожетта — Евгения Бумбу Фото: Анна Рубакова «Сестра Анжелика». Сестра Анжелика — Татьяна Ларина Фото: Анна Рубакова «Сестра Анжелика». Аббатиса — Наталья Фризе Фото: Анна Рубакова «Джанни Скикки». Джанни Скикки — Степан Волков, Лауретта — Софья Коляда, Ринуччо — Давид Погосян Фото: Анна Рубакова

— Евгений Дмитриевич, 19 апреля «Триптих» Джакомо Пуччини стал финальным аккордом фестиваля «Наследие. Опера». Каковы ваши ощущения после того, как этот масштабный проект наконец ожил на сцене в полном объеме?

— Это было грандиозное завершение нашего Первого международного фестиваля. «Триптих» — работа особенная и сложная. Впервые в Самаре мы представили все три оперы вместе, как и задумывал сам композитор: к уже знакомому зрителю «Джанни Скикки» добавились премьерные «Плащ» и «Сестра Анжелика». Для театра Шостакович Опера Балет это серьезный творческий вызов и, безусловно, новая ступень мастерства.

— Проект реализован совместно с ГИТИСом в рамках программы «Дебют в России». Насколько рискованно доверять столь сложный материал студентам и выпускникам?

— Знаете, это не риск, а очень прагматичное и перспективное решение. Еще во время пресс-завтрака, накануне премьеры, я отмечал, что ребята из ГИТИСа приходят к нам с серьезной профессиональной базой. Это позволяет включать их в постановочный процесс практически мгновенно, без долгой адаптации. Мы стали первым музыкальным театром в стране, принявшим участие в этом проекте, и для нас это не просто творческий эксперимент, но и возможность в перспективе формировать свою собственную творческую команду.

— Накануне премьеры репетиции посетил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Как он оценил работу своих подопечных и общую атмосферу в театре?

— Визит Григория Анатольевича был крайне важен. Он увидел процесс изнутри, пообщался с постановочной группой и руководством региона. На репетициях чувствовалось, что он доволен тем, как студенты интегрируются в профессиональную среду академического театра. Сотрудничество двух брендов — ГИТИСа и Шостакович Опера Балет — создает уникальную энергию: молодые постановщики привносят свежий взгляд, а мы даем им масштабную площадку для старта.

— Музыка Пуччини в «Триптихе» крайне контрастна: от глубокой трагедии «Плаща» до искрометного юмора «Джанни Скикки». Как труппа справилась с такой эмоциональной амплитудой?

— В этом и заключается магия Пуччини и сложность работы дирижера-постановщика. Нужно переключать не только оркестр, но и зрителя. Я горжусь нашими артистами и музыкантами — мы смогли прожить три абсолютно разные жизни за один вечер. Тот факт, что фестиваль «Наследие. Опера» завершился именно этой премьерой, символичен: мы берем лучшее из мирового наследия и доверяем его будущее молодым профессионалам, в которых абсолютно уверены.

Беседовала Инна Лаврова