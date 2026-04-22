Петербург занял второе место в РФ по стоимости строящегося жилья

Санкт-Петербург занял второе место среди регионов России по стоимости строящегося жилья. За квадратный метр тут в среднем приходится платить 267,2 тысячи рублей, сообщили в сервисе «Домклик», который провел совместное исследование с Центром финансовой аналитики «Сбера».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидером по стоимости строящегося жилья остается Москва — 397,6 тысячи рублей за квадратный метр. Третье место заняло Подмосковье (228,3 тысячи рублей), пишет РИА Новости.

Темп роста новостроек в Санкт-Петербурге за год вырос на 9,6%.

По стоимости квадратного метра в готовых квартирах город на Неве занял второе место с показателем в 222,7 тысячи рублей. На первом — Москва (335 тысяч рублей), на третьем Московская область (158,8 тысячи рублей).

Матвей Николаев