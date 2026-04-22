Полиция задержала 14-летнего дрифтера на «Лексусе» в Мурино

Сотрудники Госавтоинспекции Всеволожского района Ленинградской области установили личность водителя автомобиля Lexus, который накануне разъезжал по парковой зоне и газонам возле футбольного поля на Ручьевском проспекте в Мурино. За рулем иномарки находился 14-летний подросток, решивший продемонстрировать вождение знакомым. Автомобиль изъят, юный нарушитель доставлен в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Автомобиль помещен на специализированную стоянку

Инспектор по делам несовершеннолетних провел с подростком воспитательную беседу. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки нарушителя на профилактический учет. Решается вопрос о привлечении его 33-летней матери к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кирилл Конторщиков