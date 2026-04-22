Недавно в Токио я познакомилась с Кейчиро Като — он из семьи, которая уже в пятом поколении занимается Yakisugi. Это традиционная японская техника обработки древесины, при которой поверхность, чаще всего кедра (sugi), обжигается огнем для повышения долговечности, устойчивости к гниению и огнестойкости. Используют такое дерево в строительстве, мебели и интерьерах, арт-объектах.

Подавляющая часть древесины — это старые запасы, поскольку территории, где растет sugi, защищены, они стали национальными парками. Вообще, удивительная вселенная японского отношения не только к материалу, но и к жизни. Одна классификация рисунков поверхности чего стоит. Awakobu-moku — поверхность, будто состоящая из мелких пузырьков, плотных завихрений. Редкость именно в масштабе: большие участки почти не встречаются. Tama-moku — «жемчужные» формы, округлые, мягкие. Такой рисунок появляется только у деревьев, которые росли сотни лет.

Komy-moku — следы напряжения: изгибы, повреждения, давление среды. Из-за этого появляется сложная игра света, почти мерцание. Tora-moku — «тигровый» рисунок: волны, которые идут слоями и создают ощущение движения по поверхности. Ну настоящая же поэзия. А к ней философия — таким столом или блюдом не просто пользуются, его созерцают, размышляя об истории дерева из которого оно создано, его «биографии».

Анна Минакова