Крупный формат в приоритете

Элитные новостройки в центре Москвы продолжают демонстрировать устойчивость ключевых продуктовых характеристик: несмотря на расширение линейки более компактных форматов, основу предложения по-прежнему составляют квартиры площадью более 100 кв. м. На такие лоты приходится 59% экспозиции округа, посчитали эксперты компаний CORE.XP и «Первый девелопер».

При этом рынок становится более гибким и разнообразным. Девелоперы усиливают предложение в сегменте квартир площадью до 100 метров, их доля за год выросла с 36% до 41%. Это, отмечают брокеры, расширяет аудиторию покупателей и предлагает дополнительные сценарии входа в элитный сегмент, не размывая его базовых характеристик. В результате создается более сбалансированная структура, где компактные и просторные лоты дополняют друг друга.

На долю однокомнатных и двухкомнатных лотов годом ранее приходилось 19% и 29%. Теперь 24% и 30% соответственно. При этом доля трехкомнатных квартир снизилась с 32 до 28%, а многокомнатных — с 20% до 18%. Тем не менее именно они по-прежнему составляют основу предложения и задают структуру элитного сегмента.

Дополнительную гибкость рынку придает разнообразие форматов отделки, включая варианты с полной меблировкой. Это расширяет выбор для покупателей и делает продукт более адаптивным под разные сценарии — от самостоятельного оформления до быстрого переезда.

Светлана Бардина