Павильон Святого Престола на Венецианской биеннале 2026 года будет посвящен теме слушания. Здесь разместятся звуковые произведения, созданные художниками и музыкантами, включая Брайана Ино, FKA Twigs, Джима Джармуша, Патти Смит, Кали Мэлоун и Терри Райли. Произведения в павильоне будут представлять собой «звуковую молитву», вдохновленную святой Хильдегардой Бингенской, аббатисой и композитором XII века.

Под названием «Ухо — глаз души» работы 24 художников будут представлены на двух площадках: в Мистическом саду босоногих кармелитов в районе Каннареджо в Венеции и в комплексе Санта-Мария-Аусилиатриче в Кастелло. Кураторами выставки являются Ханс Ульрих Обрист и Бен Викерс в сотрудничестве с Soundwalk Collective. Идея выставки «была задумана в ответ на кураторское предложение Койо Куо для Биеннале искусств 2026 года — замедлить темп и настроиться на более спокойную атмосферу»,— говорится в пресс-релизе.

В Мистическом саду посетители Биеннале смогут прогуляться, слушая в наушниках звуковые произведения, «отвечающие на песнопения, сочинения и визионерские образы Хильдегарды посредством голоса, инструментов и временами тишины». В пресс-релизе часть идеи, лежащей в основе павильона, приписывается цитате Папы Льва XIV: «Логика алгоритмов, как правило, повторяет то, что „работает“, но искусство открывает новые возможности. Не всё должно быть мгновенным или предсказуемым».

В 2024 году Ватикан привлек огромное внимание своим участием в Биеннале, когда представил работы скандального художника Маурицио Каттелана, созданные прямо в женской тюрьме на острове Джудекка при участии заключенных этой самой тюрьмы. В этом году в презентации звуковых работ также приняли участие менее известные художники и музыканты, а также бенедиктинские монахини аббатства Святой Хильдегарды Эйбинген.

Ну, а Украина с объединенной Европой продолжают бороться с руководством биеннале, пытаясь заставить запретить участие в ней русских. Украина ввела санкции против пятерых российских деятелей культуры, включая спецпредставителя президента по международным обменам Михаила Швыдкого. Еврокомиссия грозит отказать биеннале в выдаче гранта в €2,8 млн.

Дмитрий Буткевич