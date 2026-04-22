В Татарстане с начала года в ДТП погибло 85 человек

С начала года на дорогах Татарстана зарегистрировано 716 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 85 человек, еще 867 получили травмы, сообщил врио начальника управления ГАИ по республике Айрат Самигуллин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на 23 человека или на 37,1%.

Как отметил господин Самигуллин, несмотря на общее снижение числа ДТП и пострадавших, тяжесть последствий аварий выросла.

Анна Кайдалова