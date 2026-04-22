Снег, дождь и заморозки ожидаются в Ставропольском крае

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, в ночь и утренние часы 23 апреля в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.

Непогода начнет проявляться уже 22 апреля: местами прогнозируются сильные дожди и грозы. В последующие дни погодные условия останутся нестабильными — 23 и 24 апреля в регионе ожидаются осадки, в том числе с мокрым снегом.

Согласно данным метеосервисов, 23 апреля температура воздуха в крае будет колебаться в пределах +3…+5 градусов, ночью возможны околонулевые значения, а в отдельных территориях — слабые заморозки. В течение дня сохранится облачная погода с периодическими дождями, к вечеру осадки могут усилиться.

24 апреля ожидается незначительное улучшение погодных условий, однако ночные температуры останутся низкими — около 0…+3 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, при этом в утренние часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, после чего погода станет более устойчивой, с прояснениями и умеренным ветром.

Синоптики отмечают, что сочетание осадков, пониженных температур и ветра может осложнить дорожную обстановку и повлиять на сельскохозяйственные работы, особенно в период весенних полевых работ.

Валерий Климов