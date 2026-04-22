В Самарской области из незаконного владения вернули 48,3 га сельхозземель

Суд признал недействительными договоры купли-продажи сельхозземель площадью 48,3 га, право собственности на земельные участки возвращено муниципальному образованию. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в 2016 году крестьянскому фермерскому хозяйству предоставили в аренду участки площадью 48,3 га. В 2020 году глава хозяйства передал эти участки на правах субаренды ООО «Степь», которое возвело на них левады (огороженные участки пастбища). Строения послужили основанием для приобретения близкой родственницей учредителя фирмы права собственности на участки на льготных основаниях.

Муниципалитет не проводил конкурсные процедуры при отчуждении земли. ООО «Степь» не обладало исключительным правом на приобретение участков без торгов. Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земельных участков.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены соответствующие сведения о правообладателе, земли фактически возвращены в собственность муниципального образования.

Руфия Кутляева