Спикер гордумы Перми может избраться в заксобрание Прикамья

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин будет участвовать в праймериз «Единой России» сразу на двух уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, он подал документы по региональной группе «Индустриальная №4» (одномандатный избирательный округ №4) в краевой парламент и по одномандатному избирательному округу №6 гордумы Перми.

Дмитрий Малютин руководит Пермской городской думой с ноября 2020 года.

Выдвижение кандидатов на региональные праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.