Зарубежные СМИ: С чем связан провал переговоров между США и Ираном?

Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном. Двухнедельный режим прекращения огня истек 21 апреля. Предполагалось, что делегации встретятся в Пакистане сегодня. Однако Исламская Республика отказалась от участия до тех пор, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива. Но это произойдет только, когда Иран подпишет сделку, заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CNBC. Дональд Трамп сообщил, что продлил перемирие по просьбе пакистанских посредников и ждет от Тегерана предложений по урегулированию конфликта. В Иране заявили, что не признают объявленное США продление перемирия. В МИД Исламской Республики при этом добавили, что вернутся к дипломатическому урегулированию, как только сделают вывод о пользе такого решения для своих интересов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Anjum Naveed / AP

Несколько дней назад Вашингтон направил Тегерану список пунктов, которые Исламская Республика должна была согласовать до начала второго раунда переговоров в Пакистане, сообщают источники CNN. Однако иранцы хранили молчание даже по поводу своего участия во встрече в Исламабаде. В итоге Трамп принял вынужденное решение продлить режим прекращения огня на неопределенный срок. Днем ранее он грозился возобновить военные действия в случае провала переговоров. Но в последний момент глава Белого дома все же решил взять паузу. По информации CNN, на это прежде всего повлияла уверенность помощников Трампа в том, что иранцы вскоре согласят на переговоры. Пока же достичь консенсуса им мешают внутренние разногласия, а также отсутствие четких инструкций от верховного лидера республики Моджтабы Хаменеи.

The New York Times также пишет о спорах в высоких кабинетах Тегерана. Неназванные иранские чиновники сообщили газете, что руководство страны не может пойти на сделку из-за недоверия к Трампу. Они напомнили, что американский президент уже дважды срывал переговоры, начиная военную операцию. Последний раз — в минувшем феврале. Более того, еще во время своего первого срока Трамп с легкостью вышел из ядерной сделки и сейчас отказывается предоставлять похожие гарантии. Также Исламской Республике категорически не нравится, что глава Белого дома фактически ведет переговоры в соцсетях.

При этом собеседники иранского агентства Tasnim говорят о более конкретных причинах отказа от встречи в Пакистане. В частности, нежелание США согласиться на условия Тегерана. Речь, в том числе, и о праве страны сохранить ядерную программу. Во время первого раунда переговоров требования американцев были «чрезмерными» — масла в огонь подлило решение Вашингтона ввести блокаду Ормузского пролива, пишет Tasnim.

Сомнения вызывают и слова Трампа о практически полном уничтожении военного потенциала Ирана, рассуждает NBC. По информации источников телеканала в американской разведке, Исламская Республика все еще располагает значительным запасом вооружений. Среди них тысячи ракет и беспилотников, а также большая часть воздушного и морского флота.