Самарский силовик возглавил погрануправление ФСБ по Дагестану

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан назначен Сергей Попов, ранее работавший в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нового руководителя представил главе республики заместитель начальника Службы по оперативной деятельности Пограничной службы ФСБ РФ Олег Гайденко. Господин Попов поблагодарил за доверие и заявил, что намерен обеспечить надежную защиту государственной границы, повысить эффективность службы и поддержать личный состав.

Сергей Попов проходил службу на Дальнем Востоке, в Таджикистане и на Северном Кавказе. До 2017 года он работал в пограничном управлении ФСБ по Самарской и Саратовской областям, после чего получил повышение и был переведен в Карелию. Там он занимал должность первого заместителя начальника местного погрануправления, а затем возглавил ведомство.

Георгий Портнов