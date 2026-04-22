На Ставрополье суд конфисковал авто у нетрезвого водителя с поддельными правами

Суд в Арзгирском округе приговорил 25-летнего местного жителя к 10 месяцам ограничения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде с поддельным водительским удостоверением, конфисковав его машину в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю.

Ставропольчанин признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, и использование поддельного водительского удостоверения). Суд установил, что нетрезвый молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС, которые при проверке документов обнаружили поддельное водительское удостоверение, после чего его отстранили от управления транспортным средством. От медицинского освидетельствования фигурант отказался.

Кроме ограничения свободы осужденному также запретили заниматься деятельностью, связанной с транспортными средствами, на 2,5 года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства как орудие преступления. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев