ЗакС Петербурга утвердил проект о реформе школьного питания

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении проект постановления о внесении в Госдуму федеральной инициативы. Документ предполагает создание новой централизованной системы организации питания в школах и детских садах, при которой ключевым критерием при выборе поставщиков станет не минимальная стоимость контракта, а качество продуктов и услуг, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Проект направлен на изменение действующих принципов госзакупок в сфере детского питания

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Проект направлен на изменение действующих принципов госзакупок в сфере детского питания

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае поддержки инициативы на федеральном уровне регионы получат правовые механизмы для создания единых операторов питания и внедрения стандартов, исключающих демпинг за счет качества. Документ направлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Кирилл Конторщиков