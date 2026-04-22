В Порецком планируют построить водозаборные сооружения

В Порецком муниципальном округе Чувашии планируют перевести 2 га сельскохозяйственных земель в категорию промышленности и иного специального назначения для строительства водозаборных сооружений для жителей села Порецкое. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании Кабинета министров Чувашии, далее его рассмотрят депутаты регионального парламента.

Финансирование проекта предусмотрено в республиканском бюджете.

Анна Кайдалова