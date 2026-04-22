В Ростовской области пройдет более 1,5 тысяч мероприятий ко Дню Победы

С 4 по 9 мая в Ростовской области пройдет более 1,5 тыс. мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Дня Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В городах региона запланированы концерты, книжные выставки, литературные вечера, музейные экспозиции и многое другое. Также более тысячи событий запланировано онлайн.

Кроме того, все фронтовики получат региональную выплату к 9 мая. Сейчас в Ростовской области проживает 92 фронтовика. «Во многих дворах, где живут ветераны, пройдут специальные «дворовые концерты» — чтобы наши герои смогли увидеть праздничные выступления рядом с домом, в уютной и теплой обстановке«,— говорится в сообщении.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в ином формате: фотографии фронтовиков разместят на автомобилях и домах, а также опубликуют в социальных сетях. Также портреты героев появятся на военной технике в зоне СВО.

Наталья Шинкарева