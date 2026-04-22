«Единая Россия» поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на федеральный пост

Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру депутата от Челябинской области Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Яна Лантратова занимает должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Представляет партию «Справедливая Россия».

«Тот огромный опыт, накопленный омбудсменами, останется прочным фундаментом, на котором будет строиться моя работа, если мне будет доверена эта высокая честь», — отметила депутат.

В апреле 2026 года истекает срок полномочий уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая занимала этот пост с 2016 года.