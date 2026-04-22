В Самаре 11 жителей обвиняются в участии в экстремистской деятельности

В Самаре в зависимости от роли и степени участия каждого 11 жителей обвиняются по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, с декабря 2024 года по август 2025 года фигуранты вербовали на территории региона граждан в организацию, деятельность которой признана экстремистской. Также они собирали средства для ее поддержки.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Следователи проводят комплекс следственных действий.

Руфия Кутляева