В этом году в Башкирии пройдут более 20 муниципальных выборов

В 2026 году в Башкирии состоятся 24 муниципальные избирательные кампании, на которых граждане выберут 81 депутата сельских, районных и городских советов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия Башкирии.

В большинстве случаев выборы будут дополнительными, на них решится судьба одного — двух мандатов. Полноценные выборы сельских депутатов пройдут в Аургазинском и Белорецком районах, там избиратели распределят по 10 мандатов в местные советы.

Самые масштабные выборы пройдут в Уфе, где поменяется состав горсовета. На кону — 36 мандатов.

Голосования должны состояться 20 сентября. Помимо муниципальных кампаний, ожидается и федеральная — выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Идэль Гумеров