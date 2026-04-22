Название французское, а происхождение — исконно российское. Таковы суть и смысл жюльена — блюда, родившегося на стыке культур. Жюльен на французский манер — всего лишь способ нарезки овощей тонкой соломкой размером со спичку. Таким образом они готовятся быстро и сохраняют вкус.

Для французов жюльен — не более чем овощной суп с тонкими полосками репы, моркови и сельдерея. Но в России климат суровее, поэтому в XIX веке, во времена бума французской кухни, русские повара приноровились так же тонко резать грибы и куриное мясо, которых в изобилии заготавливали с лета. Другое готовится дольше.

Все это запекалось в формах под сыром и согревало зимними вечерами. В советское время жюльен стал символом ресторанной роскоши и высокой кухни. Легендой стал жюльен в Кремлевском дворце съездов, который подавали в буфете во время концертов и спектаклей. Сплетничали, что это любимое блюдо партийных бонз. Хотя те скорее предпочитали французский вариант — для здоровья он куда полезнее.

Павел Шинский