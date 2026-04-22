Капитальный ремонт фасадов в центре Петербурга сдерживает рост стрит-ритейла

В первом квартале 2026 года на главных торговых улицах Санкт-Петербурга открылось 24 новых магазина и заведения общепита. Это больше, чем за аналогичный период годом ранее, рассказали в международной консалтинговой компании Nikoliers. По данным аналитиков, уровень вакантности в сегменте остается по-прежнему низким и составляет 6,4%.

Капремонт фасадов в центре Петербурга сдерживает развития стри-ритейла в этих районах

Одним из факторов, сдерживающих развитие стрит-ритейла, остается масштабный капитальный ремонт фасадов. К апрелю в зоне работ оказалось около 80 коммерческих помещений. Из них большинство сосредоточено на Невском и Старо-Невском проспектах. Основная часть арендаторов здесь — бизнесы, сильно зависящие от визуального потока: рестораны, магазины одежды и сувениров. Дополнительные сложности для заведений общепита создают ограничения на размещение летних веранд в период подготовки к туристическому сезону.

«Фасадные работы приводят к снижению презентабельности витрин, что влияет на трафик. Однако такие периоды обычно сопровождаются дисконтом по арендной плате, а после завершения благоустройства локация, как правило, становится заметно привлекательнее: обновленный фасад, удобный подход, улучшенная среда. История Старо-Невского проспекта тому подтверждение: летом 2025 года, после снятия строительных лесов, ставки аренды выросли на 61% по отношению к концу 2024 года», — отмечает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

По словам эксперта, арендаторы становятся более осторожными при выборе помещений. Особенно это касается ресторанного сегмента: бизнес готов заходить в локации с временными неудобствами только при четком понимании сроков завершения работ. В ближайшее время спрос, вероятно, сместится в сторону уже обновленных улиц или соседних локаций, не затронутых ремонтом.

Матвей Николаев