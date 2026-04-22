В Кургане остановят работу Арбинских сооружений для ремонта сетей

С 24 апреля в Кургане временно ограничат водоснабжение города через очистные сооружения «Арбинка» для продолжения ремонта изношенных сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Специалисты начали замену сетей на улицах Зорге, Свердлова и Панфилова. Для продолжения реконструкции необходимо комплексно переключить дома с магистральных водоводов на временные трубопроводы и заменить запорное оборудование. Работу «Арбинки» остановят 24 апреля с полуночи до 23:50. Без холодной воды останутся: Курган, микрорайоны Черемухово, Тополя и частично Увал, а также рабочий поселок Новый Мир, село Кетово и микрорайон Путейский. Ограничение не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки, Утяк.

В пресс-службе компании напоминают, что к вечеру 23 апреля давление в сети снизится, поэтому запастись водой стоит заранее. После восстановления подачи ресурса в воде будет повышено содержание хлора, ее можно использовать только для технических нужд. Анализы на соответствие воды санитарным нормам проведут 26 апреля, результаты планируется получить после обеда 27 апреля.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все