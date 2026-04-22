В Кургане остановят работу Арбинских сооружений для ремонта сетей

С 24 апреля в Кургане временно ограничат водоснабжение города через очистные сооружения «Арбинка» для продолжения ремонта изношенных сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Специалисты начали замену сетей на улицах Зорге, Свердлова и Панфилова. Для продолжения реконструкции необходимо комплексно переключить дома с магистральных водоводов на временные трубопроводы и заменить запорное оборудование. Работу «Арбинки» остановят 24 апреля с полуночи до 23:50. Без холодной воды останутся: Курган, микрорайоны Черемухово, Тополя и частично Увал, а также рабочий поселок Новый Мир, село Кетово и микрорайон Путейский. Ограничение не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки, Утяк.

В пресс-службе компании напоминают, что к вечеру 23 апреля давление в сети снизится, поэтому запастись водой стоит заранее. После восстановления подачи ресурса в воде будет повышено содержание хлора, ее можно использовать только для технических нужд. Анализы на соответствие воды санитарным нормам проведут 26 апреля, результаты планируется получить после обеда 27 апреля.

Виталина Ярховска