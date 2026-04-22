Подрядчик отсудил у новосибирского минздрава 4 млн рублей по договору ГЧП

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к министерству здравоохранения региона. Из заявленных к взысканию с ведомства 335 млн руб., суд удовлетворил требования строительной компании частично — в объеме 4 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Предметом спора стал механизм инвестиционного платежа в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве по финансированию, проектированию, строительству и техническому обслуживанию инфекционной больницы в Садовом. По мнению стройфирмы, ведомством не в полном объеме и несвоевременно оплачены суммы инвестплатежа за третий и четвертый кварталы 2024 года.

Так, согласно материалам дела, компания направила минздраву заявку от 1 октября 2024 года о выплате инвестиционного платежа за третий квартал 2024 года на сумму 1,08 млрд руб. (в том числе, постоянная часть инвестиционного платежа – 950,3 млн руб. и переменная – 139,4 млн руб.). Министерство выплатило лишь постоянную часть инвестиционного платежа в размере 950,3 млн руб.

21 ноября 2024 года «Проекты развития 2» направило еще одну заявку о выплате инвестплатежа за четвертый квартал 2024 года на сумму 1,49 млрд руб. (в том числе, постоянная часть — 1,1 млрд руб. и переменная часть — 343,4 млн руб.). Ответчик также оплатил лишь постоянную часть инвестплатежа на сумму 1,1 млрд руб., говорится в материалах дела.

Позже подрядчиком была скорректирована сумма переменной части, которая после пересчета составила 479 млн руб., из которых министерство оплатило лишь 195,3 млн руб. ООО «Проекты развития 2» потребовало выплатить еще 283 млн руб., а также проценты за пользование в размере 27,6 млн руб. и убытки — 23,9 млн руб.

Суд постановил взыскать лишь 4 млн руб. процентов за период просрочки из запрошенных 335 млн руб. В остальной части — включая основную задолженность и убытки — отказал.

Соглашение по условиям ГЧП на возведение инфекционной больницы в Садовом Новосибирской области было подписано минздравом региона в сентябре 2021 года с ООО «Проекты развития 2». Закончить строительство здания планировалось в 2022 году, тогда стоимость объекта оценивалась в 4,6 млрд руб. Позже эта сумма выросла до 16 млрд руб. Открыли инфекционную больницу, которая считается крупнейшей в Сибири, в январе 2025 года.

Лолита Белова