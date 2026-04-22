НОВИКОМ получил новые лимиты по «зонтичным» поручительствам

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выступает одним из партнеров программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и продолжает расширять возможности финансирования малого и среднего бизнеса. В рамках механизма во втором квартале 2026 года предприятия смогут привлечь не менее 50 млрд рублей заемных средств, в том числе при поддержке НОВИКОМа.

Малый и средний бизнес получит доступ к финансированию благодаря доведенным до банков-партнеров лимитам «зонтичных» поручительств на сумму 25 млрд рублей. НОВИКОМ в числе крупнейших российских кредитных организаций участвует в программе.

«Получение новых лимитов по программе «зонтичных» поручительств расширяет возможности НОВИКОМа по финансированию малого и среднего бизнеса. Рост нашего портфеля по «зонтичным» поручительствам подтверждает востребованность этого инструмента, и мы намерены продолжать активно использовать его для расширения доступа бизнеса к финансированию», — поделился старший вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

По итогам 2025 года НОВИКОМ на 47% нарастил портфель кредитов малому и среднему бизнесу, выданных под «зонтичные» поручительства. Наибольший объем выданных средств пришелся на производственные предприятия.

С момента запуска механизма в 2021 году около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этой поддержки пришлось на предприятия неторгового сектора, включая промышленность, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, ИТ и туризм. В 2026 году инструмент позволит бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей, что создаст условия как для решения текущих задач компаний, так и для их долгосрочного роста.

Зонтичные поручительства Корпорации МСП позволяют предпринимателям получать кредиты даже при недостатке залогового обеспечения: покрытие может достигать 50% от суммы займа, а максимальный объем поручительства — до 1 млрд рублей.

Механизм реализуется по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

