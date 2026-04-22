Такси подгоняет цены

К концу года стоимость услуг такси может подорожать на треть. Такой значительный рост — следствие общей ситуации в отрасли. На экономику таксопарков влияют прежде всего повышенные расходы на новые машины, их обслуживание, а также страхование, говорят участники рынка. В Москве и других крупных городах увеличение цен может быть наиболее заметным.

Это связано с тем, что в столице бизнес строится на «таксопарковой модели», когда у предприятий в цену услуги заложена норма прибыли и амортизация, заявили Autonews.ru в сервисе «Максим». В то время как в регионах сдерживаться цены могут за счет частных водителей на собственных машинах. Но рост не будет одномоментным, отмечает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус:

«Дешеветь услуги такси не будут. Машины дорожают, топливо постоянно растет в цене, увеличиваются расходы на запчасти и страховку. Кроме того, существует большое количество административных требований, которые также вносят свой вклад в удорожание. Эпоха дешевого такси уже давно закончилась. Очевидно, что если в экономике в целом все дорожает, то отдельно взятая услуга дешеветь не может. При этом такси не будет дорожать сильнее, чем другие товары и услуги: в отрасли существует своего рода демпфер в виде служб заказа такси, поэтому рост цен на поездки не носит линейного характера. Даже если топливо резко подорожает, потребители услуг такси ощутят это только через некоторое время».

В марте вступил в силу закон о локализации такси. Он обязывает перевозчиков использовать только те машины, которые Минпромторг включил в список отечественных авто. В частности, в него попали все модели Lada, а также автомобили брендов «Москвич», Haval, Tenet, Evolut и Voyah. Некоторые из них зачастую не соответствуют экономике такси по стоимости владения, говорят участники рынка. И основной удар из-за роста издержек придется, прежде всего, на бизнес, а не на пассажиров, утверждает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«Базовые цены на такси уже довольно давно существенно не меняются. Были точечные повышения, но они не отражали ни рыночные тенденции, ни инфляцию, ни рост цен на автомобили, обслуживание и топливо.

Всплески цен в периоды повышенного спроса носят временный характер и не действуют круглосуточно: в остальное время применяются базовые тарифы, которые остаются стабильными и, вероятно, не будут расти. Показатель в 30% относится к среднему чеку, а не к базовому тарифу — это принципиальная разница. В целом для потребителей ситуация не изменится, как и для таксистов».

Опрошенные Autonews.ru эксперты говорят, что отрасли могло бы помочь значительное расширение списка локализованных машин. Также необходимо активнее вовлекать в перевозки частных водителей. При этом ограничение роста цен на перевозки на законодательном уровне может только ухудшить ситуацию.

Николай Малышев