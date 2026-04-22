Гендиректора пермской строительной компании будут судить за дачу взятки

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего генерального директора одной из строительных компаний. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, в период с декабря 2023-го по июль 2025 года фигурант передал сотруднику ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» взятку в сумме свыше 1 млн руб. Взятка предназначалась для беспрепятственного заключения контрактов, приемки выполненных работ. Организация-подрядчик занималась текущим ремонтом фасада здания и услугами по эксплуатационно-техническому обслуживанию помещений Пермского краевого МФЦ ПГМУ.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении пяти субъектов предпринимательской деятельности, которые также обвиняются в даче взятки указанному должностному лицу.