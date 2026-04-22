В Уфе обсудят будущее финно-угорских языков

24 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» пройдет выездное заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Мероприятие будет вести сенатор от Мордовии, экс-мэр Саранска Петр Тултаев, анонсирует министерство культуры Башкирии.

На заседании обсудят меры поддержки этнокультурной самобытности финно-угорских народов. Представители регионов должны будут в числе прочего рассказать о том, как поддерживают изучение родных языков в образовательных организациях. Кроме того, участники поднимут темы грантов для некоммерческого сектора, цифровизации культурного наследия, взаимодействия с журналистами и молодежными организациями.

В совет Ассоциации финно-угорских народов России входят 51 человек из 34 субъектов страны. Башкирию в организации представляют депутат Курултая Юлия Герасимова и начальник отдела культуры администрации Мишкинского района, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Радион Плотников.

Как сообщает минкульт Башкирии, в республике проживают более 113,1 тыс. представителей финно-угорских народов — марийцев, удмуртов и мордвы.

