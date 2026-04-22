Ученики полетаевской школы не могли посещать занятия из-за сломанных автобусов

Прокуратура Сосновского района добилась привлечения к дисциплинарной ответственности работников школы в поселке Полетаево за необеспечение детей автобусами для перевозки в учреждение. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Информация о ситуации с сельской школой появилась в СМИ. Сообщалось, что из-за сломанных транспортных средств дети ездили на одном автобусе на занятия по очереди. Проверка установила, что с 18 февраля по 27 марта этого года из-за технических неисправностей школьного транспорта 224 обучающихся из 10 населенных пунктов не могли добираться до учреждения. При этом уроки продолжали проводить: если дети не могли оказаться на них, занятия проводились дистанционно. Выяснилось, что три автобуса ПАЗ и один Ford Transit не прошли обязательный техосмотр после поломки, хотя ремонтировать их должно ответственное лицо. В транспортных средствах были неисправны тормоза, отсутствовали подсветка ступеней, запасное колесо, сиденье, огнетушитель, аптечка. Кроме того, повреждена обивка сидений, неисправен тахограф, не горят задние противотуманные огни, не работает задняя дверь и система вызова экстренных оперативных служб, а также рисунок протектора имеет предельный износ.

Прокуратура внесла начальнику управления образования Сосновского муниципального округа представление об устранении нарушений закона. Директора школы и работника, ответственного за техническое состояние автобусов, привлекли к дисциплинарной ответственности. На данный момент подвоз возобновлен полностью.

Виталина Ярховска