В Пензенской области заведующую поликлиникой обвиняют во взятке за фиктивные больничные

Суд в Пензенской области рассмотрит дело заведующей поликлиники ГБУЗ «Каменская ЦРБ имени Г. М. Савельевой». Женщину обвиняют в получении взятки за незаконную выдачу больничных, сообщает региональная прокуратура.

Фото: vk.com / kamcrb

Следствие полагает, что с июля 2024 года по март 2025 года фигурантка, занимая должность заведующей поликлиники, получила 38 тыс. руб. за выдачу листов временной нетрудоспособности жителю Каменки. Руководитель медучреждения давала указания подчиненным открывать электронные больничные и выдавать мужчине освобождение от работы. При этом пациента никто не осматривал, и признаков заболеваний у него не было.

По данным из открытых источников, должность заведующей поликлиники Каменской ЦРБ в указанный период занимала Валерия Егорова. Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Каменский районный суд на рассмотрение.

Марина Окорокова