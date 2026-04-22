В Оренбурге направлено в суд уголовное дело о нарушении порядка деятельности иноагента

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга направила в суд уголовное дело в отношении Максима Курникова (признан иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Обвиняемому заочно предъявлено обвинение по части 2 ст. 330.1 УК РФ.

По версии следствия, с ноября 2025 года по февраль 2026 года уехавший в Германию Максим Курников (признан иноагентом), являясь участником объединения иностранных агентов, дважды привлекался к административной ответственности, распространяя видеоматериалы в мессенджерах без указания на статус иноагента.

Максим Курников (признан иноагентом) — бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» и ведущий редактор русскоязычной службы Bild (признана в России иностранным агентом). Он находится в розыске.

Андрей Сазонов