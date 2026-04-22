Виражи чудес

Чемпион мира в тяжелом весе в роли Палача, известный писатель в роли Доктора «со своими слабостями», врач-онколог — Графиня, а депутат Законодательного собрания — Министр перегоняющего развития: профессиональный режиссер Павел Каштанов ставит спектакли с непрофессиональными актерами.

Они не умеют играть: они живут в своих ролях. Его предыдущий проект — спектакль «Гостиница "Астория"», сыгранный в «Балтийском доме» в сентябре 2025 года,— доказал, что талант и искренность способны творить на сцене настоящие чудеса.

«Если посмотреть в архивы любого города нашей Российской империи, то мы увидим: 130–150 лет назад были благотворительные театры, где чиновники и предприниматели играли спектакли, отдавая вырученные средства на благотворительность. И наша миссия — возродить институт такого меценатства»,— говорит Милана Левченко, генеральный продюсер спектакля и основатель благотворительного фонда «Необыкновенное чудо».

Цель данного спектакля — помочь благотворительной организации «Студия Да» и благотворительному фонду «Не напрасно», который системно занимается профилактикой онкологических заболеваний, снижая смертность от рака.

Как сказал Александр Цыпкин, играющий Доктора, благотворительность не должна идти через боль — только через радость. А спектакль по мотивам пьесы Евгения Шварца современен и радостен!

Вжжжжжух!!! Влетает на сцену мотоцикл, эффектно тормозя перед самым краем: приехал Принц, он же Медведь, а в жизни — международный эксперт по коммуникациям Илья Недоля. Он эффектно сходит с мотоцикла, и именно таким его впервые видит Принцесса.

«Наш спектакль о любви. Любовь — это та энергия, которая дает позитивный смысл всей нашей жизни. Нам всем необходимо любить Родину, любить друг друга, любить ближнего своего и свой город, который полюбил даже наш король, приехавший из Европы. Происходит обыкновенное чудо»,— делится Павел Каштанов, который является не только режиссером, но и сценаристом своих постановок.

Чудеса происходят и с теми, кто уже принимал участие в таких спектаклях: они рассказывают, что не только испытывают эйфорию во время и после премьеры, но и ощущают, что открыли в себе нечто новое.

«Когда мы смогли профессионально сделать первый спектакль, сорвав овации всего зала, мы поняли, как это классно. Это действительно одухотворяет!»— делится впечатлениями Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Тогда команда спектакля заработала 3 млн рублей на строительство церкви Святой Нины.

«Помимо того,— продолжает рассказ депутат,— я каким-то образом смог реализовать свое творческое начало. Потому что у меня, человека, приехавшего в культурную столицу из Севастополя и с 14 лет носившего военную форму, до этого не было возможности заниматься творчеством».

«Когда ты проживаешь чужую жизнь, ты открываешь новые грани себя. Иногда человек за два часа, проведенные на сцене, становится другим»,— подтверждает Яна Смирнова, предприниматель, основатель сети фитнес-клубов GW, а на сцене — Жена Волшебника.

В команде Миланы Левченко очень много состоявшихся в жизни людей. Они приходят после работы или службы, загруженные своими проблемами, и каждому необходимо сказать нужные слова, «переключить» их на театр. «С непрофессионалами работать в десять, если не в сто раз сложнее, чем с профессионалами. Иногда приходится выступать психологом. А ведь мы еще и по времени сильно ограничены, и нужно быстро вводить человека в предлагаемые обстоятельства, быстро вытаскивать эмоции»,— объясняет Павел Каштанов.

Однако в результате все остаются довольны. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009), общественный деятель Николай Валуев играет у него Палача, а директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов — Лидера демократической оппозиции. «Для меня это тоже отдушина, ведь перед тем, как я переехал жить в Петербург, думал об актерской карьере»,— делится журналист.

Чудесным образом все замкнулось на сцене петербургского театра «Визави», где 28 и 29 апреля состоится премьера благотворительного спектакля «Обыкновенное чудо».

Светлана Куликова