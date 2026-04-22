Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани

Глава Сызрани Сергей Володченков заявил, что опасность обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани отсутствует. Жилое здание расположено на ул. Звездной. Об этом градоначальник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«На месте обрушения подъезда многоквартирного дома на ул. Астраханской продолжаются аварийно-спасательные работы МЧС, под завалами могут находиться, предположительно, 2 человека. На ул. Звездной опасности обрушения нет»,— написал Сергей Володченков.

На месте ЧП работают все экстренные службы и медики. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева развернут оперативный штаб.

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА пострадали 12 человек, трое из которых госпитализированы. Погибли женщина и ребенок. Для жителей домов развернуты пункты временного размещения, в которых работают психологи и специалисты управления социальной защиты населения.

