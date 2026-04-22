Уфимцу вынесли приговор за незаконное производство алкоголя

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в незаконном производстве, закупке, поставке, хранении и перевозке этилового спирта, спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере (ст. 171.3 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с марта по август 2024 года уфимец изготавливал алкоголь для продажи. Произведенный товар он хранил по месту жительства в поселке Нагаево, в гараже, а также в арендуемом боксе.

Правоохранители обнаружили у него 3 тыс. литров стоимостью свыше 2,1 млн рублей.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Олег Вахитов