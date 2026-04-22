Курская «Авиаавтоматика» предъявила иск к дочери пермского строителя почти на 101 млн рублей

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» к пермскому индивидуальному предпринимателю (ИП) и главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Ирине Леви, сообщает «Ъ-Черноземье». Сумма требований составляет 100,7 млн руб.

«Авиаавтоматика» требует взыскать с ИП 70 млн руб. основного долга по договору займа от 10 декабря 2020 года, а также проценты за пользование средствами в сумме 30,7 млн руб. с 12 декабря 2020-го по 27 февраля 2026 года. При этом истец просит, чтобы их начисление продолжилось до дня полного погашения задолженности. Судебное заседание по делу состоится 2 июня. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Генеральный директор — Евгений Ли. Учредители и финансовые показатели компании не разглашаются.

КФХ Ирины Леви зарегистрировано в Оханском районе Пермского края в марте 2014 года. Основной вид деятельности — разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и других. Ирина Леви — дочь бывшего владельца АО «Стройиндустрия», экс-замминистра природных ресурсов РФ Семена Леви.

