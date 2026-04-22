Детский сад «Кораблик» в Дагестане отчитался о прибыли в 1,2 млрд рублей

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад “Кораблик”», зарегистрированная в Махачкале, отразила в бухгалтерской отчетности за 2025 год выручку в размере 5,2 млрд руб. и чистую прибыль 1,2 млрд руб. Это следует из данных системы СПАРК– Интерфакс, с которой ознакомился «Ъ– Кавказ».

Организация была создана в 2017 году и ведет деятельность в сфере дошкольного образования. Согласно отчетности, в предыдущие годы финансовые показатели оставались на существенно более низком уровне. Так, в 2021 году выручка составляла около 6 млн руб., в 2022 году — 2,35 млн руб., в 2023 году — 2,6 млн руб. Чистая прибыль за этот период находилась в диапазоне от 540 тыс. до 800 тыс. руб.

В 2025 году, согласно представленным данным, себестоимость продаж составила 4 млрд руб., что соответствует операционной марже на уровне около 23%. При этом активы организации на конец отчетного периода отражены в размере около 2,3 млн руб., включая денежные средства и эквиваленты.

Основным видом деятельности юридического лица указано дошкольное образование. Также организация заявляет оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых, дневного ухода за детьми и иных социальных услуг без обеспечения проживания. У организации имеется действующая лицензия на образовательную деятельность. За время работы компания проходила проверки со стороны профильных ведомств, а также участвовала в судебных разбирательствах.

Эксперт в области корпоративных финансов Илья Скоробогатов отмечает, что подобные показатели чаще всего требуют дополнительной верификации. По его словам, наиболее распространенной причиной появления таких данных может быть техническая ошибка при подаче отчетности, в том числе некорректное отражение сумм. В то же время он допускает, что в отдельных случаях юридические лица с минимальной операционной деятельностью могут использоваться как транзитные структуры для проведения значительных денежных потоков, что приводит к формированию несоразмерно высокой выручки при низкой величине активов.

Роман Лаврухин