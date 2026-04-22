В Оренбуржье суд рассмотрит дело о получении взяток преподавателем

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя учреждения профессионального образования. Она обвиняется в совершении пяти преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года женщина получила взятки на общую сумму 105 тыс. руб. от студентов. Деньги давались « за написание дипломных работ, обеспечение допуска к их защите и оказание общего покровительства на итоговой аттестации».

Руфия Кутляева