Минтруд Башкирии составил список приоритетных работодателей

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии предлагает правительству утвердить список приоритетных предприятий с точки зрения обеспечения кадровых потребностей. Проект постановления кабмина, который должен утвердить список таких работодателей, опубликован на официальном портале органов власти республики.

Перечень включает в себя 90 организаций. В список вошли государственные компании («Башавтотранс», «Башспирт», санаторий «Янган-Тау» и другие), предприятия, входящие в контур «Ростеха» (ОДК-УМПО, УППО, УАП «Гидравлика», КумАПП), «дочки» «Башнефти», структуры «Росхима» («Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават», СНХЗ), частные организации (например, «Уфанет», «Уфимкабель» или сеть «Магнит»).

В пояснительной записке к проекту говорится, что список составлен с учетом действующих перечней градообразующих, системообразующих предприятий, а также организаций, испытывающих кадровую потребность и участвующих в реализации нацпроекта по обеспечению технологического лидерства России. По мнению минтруда, наличие нового документа позволит центрам занятости населения организовать работу по обеспечению приоритетных предприятий кадрами в условиях «дефицита квалифицированных специалистов».

Идэль Гумеров