Двух новосибирцев осудили за вывод 69 млн рублей в виде валюты в Китай

Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и создании фиктивного юрлица (ч 2 ст. 173.1 УК РФ). Подсудимым назначили 1,5 и 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два и три года со штрафом 15 и 20 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, фигуранты дела с 10 января 2019-го по 28 мая 2020 года перевели более 23 млн руб. в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территории Китая.

Кроме того, один из соучастников вместе с неустановленным лицом с 9 июля 2020 года по 7 декабря 2021-го проводил валютные операции по аналогичной схеме. Общая сумма перевода за этот период превысила 46 млн руб.

Александра Стрелкова