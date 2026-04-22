Житель Приангарья получил срок за организацию поджога сарая с домашними животными

Черемховский райсуд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в организации поджога сарая с домашним скотом. Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам дела, в мае 2025 года ранее судимый за поджог автомобиля житель поселка Молочное Черемховского района организовал поджог имущества своего знакомого, с которым у него произошел конфликт. Для преступления он привлек 22-летнего знакомого, передал ему пластмассовую бутылку с бензином и привез к месту преступления. Исполнитель вылил легковоспламеняющуюся жидкость на бревна сарая и поджег зажигалкой. Ущерб от уничтожения сарая и скота составил более 1,7 млн рублей.

Свою вину осужденный признал в полном объеме. Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и по ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ (организации умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога) назначил 3,5 года колонии строгого режима. С организатора поджога также взыскана сумма причиненного ущерба. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство.

Михаил Кичанов