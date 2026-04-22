Более 100 работников СЭГЗ приняли участие в профессиональном конкурсе на предприятии

На Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие 133 сотрудника предприятия, сообщает пресс-служба СЭГЗ.

Во время ежегодного конкурса выбирали профессионалов среди основных рабочих профессий: обмотчик элементов электрических машин, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, фрезеровщик, электросварщик и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. В финал вышел 61 сотрудник. Многие работники СЭГЗ участвуют в нем уже не в первый раз.

Конкурс проводится на протяжении 24 лет. На первом этапе рабочие демонстрируют свой профессионализм в производственных цехах предприятия, победители выходят в финал на общезаводские соревнования.

«Конкурс профессионального мастерства стал настоящим социальным лифтом СЭГЗ. Многие его участники впоследствии становятся мастерами, начальниками цехов, а некоторые, пройдя определенные ступени заводской карьеры, занимают позиции директоров по направлениям»,— сказал гендиректор СЭГЗ Алексей Беляев.

Участники, занявшие первое место, получили по 20 тыс. руб. Второе — по 15 тыс. руб. Третье — 10 тыс. руб. Кроме того, по решению комиссии им повысили квалификационные разряды и присвоили персональные повышающие коэффициенты к зарплате.

СЭГЗ находится в Сарапуле. Первые самолетные генераторы и регуляторные коробки завод №284 начал выпускать в 1942 году. АО «СЭГЗ» было зарегистрировано в феврале 1993 года. По данным сайта компании, коллектив предприятия насчитывает 5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м.

Завод является поставщиком головных авиастроительных предприятий РФ. Также предприятие производит двигатели, входящие в состав электроуселителя рулей для автомобилей «АвтоВАЗа», электродвигатели и лифтовые лебедки.