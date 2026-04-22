В Петербурге стартовало голосование за благоустройство общественных пространств

На портале «Госуслуги» открылось Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2027 году. Жители Санкт-Петербурга старше 14 лет смогут выбрать по одному объекту в каждом районе города из 36 предложенных адресов. Голосование продлится до 12 июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование продлится до 12 июня

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Голосование продлится до 12 июня

«Создание комфорта и уюта в городе — один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. За последние пять лет в Северной столице появилось более 280 новых общественных пространств. Мы продолжаем выстраивать эту работу в тесном взаимодействии с жителями», — отметил губернатор Александр Беглов.

В каждом из районов города представлено по два объекта, отобранных администрациями с учетом предложений горожан и планов развития территорий. Участник голосования может поддержать только одну локацию. Пространство, набравшее наибольшее число голосов, будет включено в программу «Формирование комфортной городской среды» и благоустроено в приоритетном порядке.

Кирилл Конторщиков