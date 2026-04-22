Пермское отделение Сбербанка возглавил топ-менеджер из Сибири

Управляющим Пермским отделением Сбербанка назначен Игорь Чепеньков, рассказали «Ъ-Прикамье» источники в отрасли. В пресс-службе отделения эту информацию подтвердили. Топ-менеджер начал карьеру в Сибирском банке в 2011 году. В 2018 году он был назначен заместителем управляющего Кемеровским отделением кредитной организации, где курировал блок «Корпоративный бизнес». С 2021 года Игорь Чепеньков возглавлял Томское отделение Сбербанка. Как отметили в пресс-службе, под его руководством были реализованы флагманские проекты в области искусственного интеллекта, а также активно развивалось стратегическое партнерство с корпоративными клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского отделения Сбербанка Фото: пресс-служба Пермского отделения Сбербанка

Напомним, предыдущий управляющий Пермским отделением Анна Салеева в конце августа прошлого года была назначена заместителем председателя Уральского банка Сбербанка в Екатеринбурге. С этого времени отделение временно возглавляла Наталья Пасечник.