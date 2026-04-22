Экс-депутат заксобрания и ветеран СВО планирует вернуться в краевой парламент

Директор школы №87, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Пермском крае, участник СВО Александр Григоренко примет участие в праймериз «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Как сообщает реготделение партии, он подал документы для участия в предварительном голосовании для дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания по региональной группе «Индустриальная №4» (одномандатный избирательный округ №4).

Александр Григоренко был депутатом заксобрания от ЛДПР с 2016 по 2021 год. С апреля 2022-го участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода. В июне 2023 года был ранен и потерял кисть левой руки. В августе 2024 года назначен директором школы №87 в Кировском районе Перми.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.