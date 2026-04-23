Новый пром

О том, как профессиональные индустриальные парки и особые экономические зоны стали флагманами и адептами устойчивого развития российской промышленности, рассказывает исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков (АИП) России Денис Журавский.

Фото: из личного архива Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков (АИП) России Денис Журавский

Период с лета 2025 года оказался не самым щедрым на инвестиции. Особенно на фоне всплесков 2023 и 2024 годов, которые теперь кажутся благостным временем распределения оставшихся готовых помещений на растущих арендных ставках. Впервые за пять лет вложения в основной капитал снизились на 2,3% в реальном выражении. Это явно видно в опубликованной недавно статистике Росстата за третий и четвертый кварталы 2025 года.

Однако спад затронул не все сферы экономики, а в основном транспорт, строительство и сельское хозяйство. В обрабатывающей промышленности капвложения, напротив, выросли примерно на 11%. В общей структуре макроэкономических показателей промышленные производства, в том числе инвестиции в обрабатывающие производства, остаются наиболее позитивными.

Индустриальные парки и ОЭЗ страны сталкиваются с охлаждением спроса на покупку и аренду помещений, однако общая тенденция превышения спроса над предложением в секторе промышленной инфраструктуры сохранилась. Фактическая цифра совершенных сделок (инвестиции резидентов) в индустриальных парках и ОЭЗ по итогам полного 2025 года продолжает демонстрировать положительную динамику и превышает аналогичный показатель предшествующего 2024 года, отмечено в 13-м выпуске ежегодного отраслевого обзора АИП России «Индустриальные парки и ОЭЗ России-2026».

Промышленная недвижимость стала новой привлекательной нишей для частных вложений (в том числе предметом вложений средств паевых инвестиционных фондов). Если раньше промышленные парки строились за счет комбинации собственных средств управляющей компании, банковских кредитов и субсидий, то теперь они становятся привлекательным активом для квалифицированных инвесторов. Заполненные индустриальные парки вызывают интерес инвестфондов как готовый арендный бизнес, что позволяет их управляющим компаниям высвобождать средства на строительство новых очередей. По мере снижения ключевой ставки мы ожидаем волну таких инвестиций как альтернативу депозитам.

Это уже не первый раз, когда индустриальные парки и ОЭЗ демонстрируют устойчивость к кризисам, внешним изменениям и изменениям экономической конъюнктуры. Примерно так же мы прошли первую волну импортозамещения 2014 года, период пандемии и дальнейшие геополитические трансформации.

С точки зрения спроса ближайший год тоже будет непростым, но мы настроены на рост. Потенциал, который мы видим в индустриальной недвижимости, не завязан на краткосрочные колебания экономической конъюнктуры. Это долгосрочный стратегический тренд перехода промышленников на рельсы устойчивого развития. Растет число производственных предприятий, готовых «выйти из гаражей». Планировать бизнес на годы можно только в условиях профессиональных площадок, таких как индустриальные парки, технопарки и ОЭЗ. И не льготы являются главным драйвером этого движения, а факторы долгосрочного планирования эксплуатационных затрат, кадровой политики, поэтапного расширения производства, синергии окружения. По данным членов ассоциации, экосистема индустриального парка, в том числе благоустройство и его архитектурный облик, становится частью предложения о трудоустройстве компаний-резидентов для своих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Человекоцентричность — главный тренд организации промышленных пространств. Эффективная эксплуатация и комфортное обустройство выходят на первый план и становятся фактором конкуренции за арендатора. Неслучайно в 2026 году центральным культурным событием в нашей сфере стал Всероссийский фестиваль публичного искусства в индустриальных парках, организованный АИП России. В его рамках мы запустили архитектурный конкурс «Артефакт» (Art at factory) который призван объединить современное искусство и индустриальную недвижимость. Учредителями номинаций выступили управляющие компании трех крупных промышленных площадок — это два частных индустриальных парка: «Industrial city Есипово» в Московской области и «Про-Бизнес-Парк» в Екатеринбурге, а также особая экономическая зона «Кулибин» в Нижегородской области. На этих площадках художникам, дизайнерам и архитекторам предлагается по-новому поработать с внешним обликом, масштабом и ритмом промышленных территорий, а также предложить свои фасадные решения и малые архитектурные формы, чтобы сделать производство частью городского пространства, комфортного для работы сотрудников.

Глобально все сообщество промышленной недвижимости России успешно миновало этап зарождения и бурного строительства. Мы вступаем в эру эксплуатации и активно работаем над обликом промышленной инфраструктуры на горизонте прогнозирования 2040 года. В новых объектах на несколько шагов вперед просчитывается и закладывается будущее влияние технологий на обустройство повседневной жизни. Так, например, в национальном стандарте ГОСТ «Лайт индастриал» (разработан АИП России) уже рекомендуется предусматривать возможность использования на промышленных площадках беспилотных транспортных и производственных систем, а также развитие соответствующей инфраструктуры, включая эксплуатируемые кровли с зарядной инфраструктурой и парковками для легких БЛА, специализированные зоны беспилотного движения по территории, погрузки-разгрузки и размещения оборудования, и интеграцию с цифровыми системами управления объектом.

Появление таких проектов указывает на то, что профессиональные индустриальные парки и особые экономические зоны — это и есть главные адепты устойчивого развития для российской промышленности.

Мы отчетливо понимаем: наш соперник — это ветхие советские ангары, переделанные коровники с текущей крышей и все, что называется «серый пояс» городов. Значимая часть промышленных предприятий еще там. Именно за эти предприятия мы боремся, даже несмотря на то что в парках сильно дороже. Мы вышли на рынок с форматом «Новый пром», который отличается образом мышления, сервисом и призван уйти от безликих коробок и превратить промышленные парки в зону комфорта, создать экосистему, где всем будет удобно делать бизнес, творить, работать и проводить время. Именно поэтому рост индустриальных парков уже не остановить.