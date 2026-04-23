Экономике прописали химию

Как менялись инвестиции в территории с преференциальными режимами и какие отраслевые тренды среди резидентов появились за год, рассказала старший аналитик инвестиционно-аналитической группы ПКР Полина Хохлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший аналитик инвестиционно-аналитической группы ПКР Полина Хохлова

Фото: из личного архива Старший аналитик инвестиционно-аналитической группы ПКР Полина Хохлова

Фото: из личного архива

На данный момент в России реализуется 58 проектов создания, модернизации и расширения особых экономических зон (ОЭЗ). Более половины из них (62,1%, или 36 площадок) находится на ранних стадиях реализации: планирование, предпроектные проработки и проектирование. Такие проекты составляют потенциал развития направления, однако они зачастую сопряжены с высокими рисками заморозки и отмены реализации. Тем не менее уровень приостановки и отмены проектов ОЭЗ довольно низкий – их всего семь. В основном это обусловлено государственным обеспечением функционирования ОЭЗ — как законодательным (возможности для увеличения площади, условия расположения), так и финансовым (компенсации инфраструктурных затрат по созданию, модернизации и реконструкции ОЭЗ регионам).

Эти факторы также обеспечивают устойчивость отрасли к сильным колебаниям инвестиционной активности: за год (март 2025-го — март 2026-го) объем капиталовложений в создание, модернизацию и расширение ОЭЗ сократился всего на 1,4%, а количество проектов на активных стадиях (ранние этапы, подготовка к строительству, строительство) — на 8%. Несмотря на негативную тенденцию, на фоне общего спада практически во всех отраслях экономики сегмент ОЭЗ удерживает достаточно стабильный уровень динамики инвестиционной активности. Так, по результатам 2025 года было создано, расширено и модернизировано 12 ОЭЗ на общую сумму порядка 10,5 млрд руб. Среди них — создание ОЭЗ ППТ «Вологодская», расширение ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва», а также четвертый этап реконструкции инженерной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Пермь».

Наибольший объем инвестиций на данный момент сосредоточен в проектах, реализующихся на территории ОЭЗ ППТ «Усть-Луга» — порядка 4,9 трлн руб. приходится на макропроект холдингов «Русгазодобыча» и «Газпром» по созданию комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ («Балтийский химический комплекс», «Балтийский СПГ»).

Второй по капиталовложениям площадкой является ОЭЗ ППТ «Алабуга-Менделеевск», резиденты которой реализуют два крупных проекта: расширение производства аммиака и карбамида «Аммоний-2» стоимостью 325 млрд руб. (инвесторы — холдинги «Аммоний» и «Азот») и строительство атомной энерготехнологической станции по производству водорода за 500 млрд руб. Первый из них на сегодняшний день находится на этапе подготовки к строительству, а по второму осуществляются предпроектные проработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Замыкает топ-3 ОЭЗ ТРТ «Каспийский прибрежный кластер», в которой заявлено 13 проектов общей стоимостью 413,4 млрд руб. Среди них — возведение гостиниц, многофункциональных центров, туристических комплексов и кварталов, реализующихся в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Инвесторы крупнейших из них — «Капитал-Инвест Групп», АО «Каспийские курорты-1», ООО «Каспий», а также государственные структуры («Кавказ.РФ», правительство Республики Дагестан).

Именно эти капиталоемкие проекты формируют основные отраслевые тренды в функционирующих ОЭЗ. Крупнейшие проекты представлены в химической промышленности (порядка 3,3 трлн руб.), отрасли добычи и переработки (2,8 трлн руб.) и коммерческих объектах (898,8 млрд руб.). Также перспективными направлениями являются машиностроение и пищевая промышленность, на которые приходится 529,5 млрд руб. и 319,3 млрд руб. соответственно.