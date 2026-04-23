ОЭЗ идут на зеленый

Термин ESG (Environmental, Social, Governance — «экология, социальная ответственность, корпоративное управление») описывает концепцию устойчивого развития бизнеса. Как эти три составляющие реализуются на территориях с преференциальными режимами России — в материале “Ъ”.

Принципы ESG для российских площадок с особыми экономическими условиями сегодня — это не просто очередной маркетинговый тренд, а операционная необходимость. Именно по параметрам «экология», «социальная ответственность» и «корпоративное управление» измеряется способность компаний не только демонстрировать экономическую эффективность, но и управлять долгосрочными рисками.

На фоне ужесточения регуляторных норм, изменения структуры инвестиционных потоков и растущих общественных ожиданий устойчивое развитие превращается в ключевой фактор конкурентной борьбы. Применительно к особым экономическим зонам (ОЭЗ) это означает сокращение рисков — как репутационных, так и операционных, доступ к «зеленому» и переходному финансированию, рост лояльности со стороны резидентов, а также укрепление доверия государства и местных сообществ.

В сентябре 2025 года Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ подготовила III Рейтинг устойчивого развития особых экономических зон. По словам заместителя министра экономического развития России Святослава Сорокина, именно повестка ESG стала ключевым элементом оценки эффективности управляющих компаний особых экономических зон: «Принципы устойчивого развития помогают укреплять их позиции в экономике и формировать долгосрочную конкурентоспособность. А рейтинг выявляет лучшие практики и позволяет масштабировать этот опыт».

Лидером рейтинга стала ОЭЗ «Технополис Москва», второе место разделили особые экономические зоны «Дубна» и «Санкт-Петербург», а третье заняла площадка «Кулибин» (Нижегородская область). Также эксперты выделили три специальные номинации. За высокий уровень экологической политики была отмечена ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область), за социальную политику — «Тольятти» и, наконец, за системную работу в области устойчивого развития — омская ОЭЗ «Авангард».

Поддержка приоритетов

ОЭЗ «Технополис Москва» в своей работе ориентируется на отраслевой стандарт Ассоциации кластеров и Концепцию устойчивого развития до 2028 года. На площадке уже внедрены энергоэффективные технологии, ведется ежегодный учет выбросов парниковых газов, расширяются зеленые насаждения, реализуются экологические и социальные проекты. Одна из целей концепции — вовлечь резидентов в повестку устойчивого развития.

«Предприятия стимулируют к внедрению технологий учета выбросов парниковых газов, практик повторного использования отходов и их утилизации путем переработки. Ожидается, что к 2029 году 100% резидентов пройдут внутреннюю процедуру оценки соответствия деятельности критериям устойчивого развития»,— отметили в пресс-службе особой экономической зоны «Технополис Москва».

Среди других практик, прописанных в концепции,— оптимизация потребления воды и энергии, повышение производительности труда через совершенствование системы охраны труда и мотивации для сотрудников, а также повышение привлекательности площадки для «зеленых» компаний. В 2026 году запланирована верификация данных о выбросах парниковых газов. Также с прошлого года резиденты обязаны предоставлять в управляющую компанию (УК) площадки сведения об объемах потребления и мероприятиях по сбережению ресурсов, а также о соответствии деятельности организации целям в области устойчивого развития.

«ESG-принципы сегодня нужны как никогда, потому что они стали практическим инструментом для достижения национальных целей России, особенно в условиях формирования суверенной экономической и экологической политики. Их ценность уже не в следовании зарубежным трендам, а в конкретной поддержке стратегических приоритетов страны»,— отмечают в ОЭЗ «Технополис Москва».

Стерлядь, цапли и лотосы

Сегодня резидентами особых экономических зон Московской области являются более 210 компаний, фактический объем инвестиций превышает 265 млрд руб. «ОЭЗ — эффективный инструмент экономического развития региона. Однако чем выше значимость, тем больше ответственность. Мы видим, что управляющие компании наших ОЭЗ активно применяют ESG-принципы в своей работе. ОЭЗ — это не просто промышленный квартал, а комфортная территория для работы и жизни жителей Подмосковья»,— говорит зампредседателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, управляющая компания ОЭЗ «Дубна» проводит мониторинг выбросов углекислого газа, внедряет ресурсосберегающие технологии при создании коммунальной инфраструктуры для резидентов. Дополнительно УК участвует в экологических инициативах за пределами площадки. В прошлом году УК выпустила в реку Оку более 60 тыс. особей молоди стерляди — редкого вида, численность которого в последние годы заметно снизилась.

«Экологическая составляющая является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития ОЭЗ "Дубна". На территории площадки ведется постоянный экологический мониторинг, внедряются энергоэффективные технологии и реализуются проекты, направленные на минимизацию воздействия на природу. Ответственное отношение к окружающей среде рассматривается как важный элемент долгосрочной устойчивости и развития высокотехнологичной инфраструктуры»,— рассказывает генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

ESG-инструменты активно применяет и управляющая компания еще одного постоянного участника Рейтинга устойчивого развития — ОЭЗ «Ступино Квадрат». «Принципы ESG мы принимаем не как тренд, а как бизнес-стандарт. Мы ответственны перед будущим и понимаем, что мир должен развиваться по такому пути, который обеспечит высокий уровень жизни в настоящем и при этом не нанесет вреда новым поколениям. Важно, что и наши резиденты разделяют эти ценности»,— подчеркивает управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Компания участвует в различных экологических проектах, включая поддержку Астраханского государственного заповедника. За годы функционирования этой территории благодаря охранным мероприятиям удалось восстановить численность ряда видов флоры и фауны, включая лотос и большую белую цаплю, которым ранее угрожало исчезновение.

Прозрачность и этичность

Принципы ESG интегрированы в операционную деятельность площадок с особым режимом не как формальная отчетность, а как практический инструмент управления качеством, рисками и долгосрочной ценностью территории, подчеркивает генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

«В социальном блоке мы делаем ставку на человека. Для сотрудников управляющей компании и резидентов ОЭЗ создаются современные условия труда: программы профессионального развития, ДМС, гибкие форматы занятости и волонтерские инициативы. Мы также укрепляем партнерство с вузами и колледжами, формируя кадровый резерв для высокотехнологичных производств»,— перечисляет она.

В экологическом блоке ОЭЗ «Санкт-Петербург» активно участвует в программах озеленения, рекультивации и сохранения биоразнообразия. В 2025 году была утверждена Стратегия низкоуглеродного развития, задавшая измеримые цели по снижению углеродного следа и повышению энергоэффективности инфраструктуры. Также на площадках этой ОЭЗ поощряются «зеленые» инициативы резидентов, включая использование вторичных ресурсов и снижение потребления воды и энергии. «В блоке корпоративного управления компания придерживается принципов прозрачности, подотчетности и этичного ведения бизнеса,— уточняет Тамара Рондалева.— Проводятся регулярный аудит ESG-метрик и публичная нефинансовая отчетность».

Ряд площадок, включая ОЭЗ «Санкт-Петербург», уже подтвердили соответствие национальному стандарту «Системы экологического менеджмента», адаптирующему международные подходы к российской нормативно-правовой базе, климатическим условиям и промышленным реалиям.

«В отличие от ряда зарубежных аналогов, отечественный стандарт делает больший акцент на согласовании с государственными требованиями, отчетностью перед уполномоченными органами и учете региональных экологических приоритетов,— говорит генеральный директор ОЭЗ.— При этом он сохраняет методологическую совместимость с международными рамками, что позволяет нашим площадкам работать в едином поле как с российскими, так и с иностранными партнерами».

К 2035 году ОЭЗ «Санкт-Петербург» ставит целью достичь углеродной нейтральности в операционной деятельности управляющей компании и стать площадкой для ESG-трансформации промышленного сектора Северо-Запада. «Уверены, что интеграция устойчивого развития — это долгосрочный маршрут к качественному росту, и мы готовы делиться накопленным опытом с бизнес-сообществом и регионами»,— добавляет Тамара Рондалева.

Впитать ESG с «рождения»

Нижегородская ОЭЗ «Кулибин» стала первой преференциальной территорией в России, реализующей стратегию низкоуглеродного развития. Как рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в резидентской политике ОЭЗ закреплено, что УК придерживается ESG-принципов и помогает резидентам выстраивать производственные процессы так, чтобы оптимизировать расход ресурсов.

«ОЭЗ "Кулибин" стимулирует инновации за счет привлечения "зеленых" и социально ответственных инвестиций. Достижению углеродной нейтральности способствуют климатические проекты, переход на чистую и возобновляемую энергию, применение энергосберегающих материалов, экологичный транспорт, раздельный сбор отходов и передача их на переработку»,— перечисляет он.

По словам Игоря Ищенко, ключевое преимущество «Кулибина» — относительно небольшой возраст площадки (создана в 2020 году), что позволило внедрять передовые практики с самого начала ее работы. Сейчас на территории ОЭЗ работают 9 предприятий из 56 резидентов, и принцип ESG соблюдается как при строительстве инфраструктуры, так и в ходе производственной деятельности компаний. В перспективе рядом с площадкой построят жилой комплекс на 6 тыс. жителей с полной социальной инфраструктурой, а также внедрят систему мониторинга выбросов парниковых газов.

Титановый субботник

«ОЭЗ "Титановая долина", являясь зоной промышленно-производственного типа в Свердловской области (регион с исторически сильной производственной базой), понимает важность и актуальность вопроса экологической повестки для своего дальнейшего развития»,— говорит гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев. В 2025 году площадка утвердила стратегию низкоуглеродного развития до 2035 года, предполагающую сокращение выбросов парниковых газов на 70%. Этого планируется достичь за счет модернизации производств резидентов, сохранения отраслевой специализации ОЭЗ, внедрения сберегающих решений и оптимизации логистики. «Главное преимущество ОЭЗ "Титановая долина" в части устойчивого развития состоит в том, что мы понимаем, в каких экологических и экономических условиях мы находимся. Мы не гонимся за несбыточными целями, делаем акцент на социальной составляющей, открыто и честно говорим о результатах»,— отмечает Станислав Дорофеев.

Среди уже реализованных мер — зарядки для электромобилей, стимулирование совместного использования служебного транспорта, раздельный сбор мусора, субботники с участием УК и резидентов. Каждый новый бизнес-проект на площадке оценивается с точки зрения экологии — приоритет отдается компаниям с современными технологиями, минимизирующими вред окружающей среде.

Экология — в «Авангарде»

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Авангард» (Омская область) Виктор Соболев, внедрение принципов устойчивого развития на площадке началось с понимания, что ESG-повестка может быть одним из значимых конкурентных преимуществ.

К концу 2024 года зона прошла ESG-аудит и подготовила первый отчет об устойчивом развитии. В 2025 году в ОЭЗ «Авангард» разработали стратегию низкоуглеродного развития и сертифицировали систему экологического и энергетического менеджмента по международным стандартам, а также систему менеджмента устойчивого развития и рисков. По итогам 2025 года зона кратно превысила ключевые показатели по объему инвестиций и созданию рабочих мест. В начале 2026 года «Авангард» достиг уровня АА в ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса и подтвердил соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса.

«Для нашей управляющей компании устойчивое развитие — это не просто соответствие трендам, а инструмент повышения инвестиционной привлекательности. По итогам 2025 года мы кратно превысили ключевые показатели, установленные Министерством экономического развития РФ по объему вложенных инвестиций и, впервые с момента основания, по количеству созданных рабочих мест. Думаю, что одним из слагаемых этого успеха является и достижение целей устойчивого развития, являющееся одним из факторов развития ОЭЗ "Авангард"»,— резюмирует Виктор Соболев.

Кооперация корпораций

Наиболее очевидное направление ESG-повестки для управляющих компаний и резидентов ОЭЗ в России — это применение энергоэффективных технологий, полагают эксперты. «Именно в ОЭЗ и ТОР такая практика может распространяться очень активно, так как здесь в основном создаются предприятия и инфраструктура "с нуля", поэтому есть хорошая возможность сразу делать это максимально эффективным образом»,— считает управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик.

Другое направление — ресурсосбережение за счет кооперации резидентов, продолжает он: «Это красиво, но гораздо более сложно. В такой парадигме одни предприятия используют отходы и побочные продукты, возникающие у других. То есть возникает движение в сторону безотходной экономики замкнутого цикла».

При этом речь может идти не только о «классических» отходах. Например, во вьетнамском индустриальном парке Nam Cau Kien в рамках ESG-повестки, поддерживаемой ООН, сталелитейный завод отдает тепло от своего производства для нужд других фабрик. «В России внутри ОЭЗ и ТОР постепенно формируются кластеры, что создает возможности для подобной кооперации,— рассуждает эксперт.— Более того, принцип кластеризации сейчас стал обязательным при создании новых ОЭЗ».

Что касается социальной составляющей в ESG, то сейчас управляющие компании все более активно занимаются формированием комфортных условий для сотрудников своих резидентов, в частности запускают проекты жилищного строительства и благоустраивают территории.

По мнению Моисея Фурщика, еще одна интересная тема — «зеленое» финансирование. «Пока в России имеется единственный прецедент использования этого инструмента непосредственно для развития преференциальных территорий,— объясняет эксперт.— В 2021 году Москва выпустила "зеленые" облигации, по которым в числе целевых направлений была прямо указана ОЭЗ. В результате часть привлеченных средств пошла на создание умной инфраструктуры для площадок "Алабушево" и "Печатники", строительство энергоэффективных корпусов для резидентов и систем очистки».

Тема «зеленого» финансирования имеет хорошие перспективы, что подтверждается и зарубежным опытом. Например, таким образом средства привлекают управляющие компании Китая, Индии, Марокко и других стран. Полученное финансирование идет на создание очистных сооружений и систем охлаждения зданий, установку ветрогенераторов и солнечных батарей, внедрение цифровых двойников энергосистемы свободных экономических зон в целях экономии электроэнергии.

«Внедрение стандартов ESG в российских ОЭЗ может иметь прямую пользу и для крупных резидентов. В такой ситуации им проще получить статус «зеленого» проекта, улучшить свою отчетность и увеличить шансы на государственную поддержку,— отмечает Моисей Фурщик.— Однако в этих вопросах важно сохранять умеренность. Вряд ли разумно требовать от небольших резидентов строгого соблюдения ESG-форматов и ведения соответствующей отчетности».

Татьяна Еремина