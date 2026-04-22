В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 07:30, его отменили спустя два с половиной часа, в 10:12. Во время действия режима в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска действовали ограничения на полеты, теперь их сняли.

Ранее режим беспилотной опасности действовал на территории республики сегодня с 02:50 до 06:58.

Анна Кайдалова