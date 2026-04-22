В югорском поселке Дивный ликвидировали опасную свалку

После проверки прокуратуры в поселке Дивный в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ликвидировали свалку, которая создавала угрозу жизни и здоровью граждан, сообщили в окружной прокуратуре.

Проверка была организована после появления в социальных сетях информации о несанкционированном размещении строительных и бытовых отходов на территории Нижневартовска. В ходе нее было установлено, что участок, на котором размещен мусор, является муниципальной собственностью.

Главе Нижневартовска было внесено представление, за рассмотрением которого был установлен контроль. В дальнейшем свалку ликвидировали.

