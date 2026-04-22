Кронштадтский филиал парка «Патриот» оказался в центре дела о 18-миллионной взятке

Заместитель гендиректора центрального парка «Патриот» Минобороны РФ Виталий Мелимук задержан и арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, он незаконно получил 18 млн рублей от подрядчика, который обслуживал помещения учреждения в Одинцовском городском округе Московской области и филиала парка в Кронштадте Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете РФ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что в декабре 2025 года государственный заказчик заключил с ООО «Гермес» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области, а также в его кронштадтском филиале. Общая сумма соглашений превысила 1,4 млрд рублей.

Следователи считают, что в апреле 2026 года Виталий Мелимук получил 18 млн рублей от руководителя компании за покровительство, содействие при заключении контрактов и обеспечение беспрепятственного исполнения работ.

Подозреваемый задержан, а суд по ходатайству военного следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев